ربة منزل تلقى بنفسها وابنتها من الطابق الخامس فى كرداسة بسبب خلافات أسرية





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الخامس وبصحبتها ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات بكرداسة مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها، وتم نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل وابنتها من الطابق الخامس بكرداسة.

وكشفت التحريات أن ربة منزل قررت التخلص من نفسها بسبب خلافات أسرية، فأصطحبت ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات وألقت بنفسها من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها بكسور متفرقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.