ربة منزل تلقى بنفسها وابنتها من الطابق الخامس فى كرداسة بسبب خلافات أسرية

ربة منزل تلقى بنفسها وابنتها من الطابق الخامس فى كرداسة بسبب خلافات أسريةالسبت، 17 فبراير 2018 08:57 م
صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الخامس وبصحبتها ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات بكرداسة مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها، وتم نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل وابنتها من الطابق الخامس بكرداسة.
وكشفت التحريات أن ربة منزل قررت التخلص من نفسها بسبب خلافات أسرية، فأصطحبت ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات وألقت بنفسها من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها بكسور متفرقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
مستحيل
قد يكون احد القاهما ليتخلص منهما . لاحول ولاقوة الا بالله .
عدد الردود 0
بواسطة:
للاسف اليأس واخد امهات كتير في سكة الموت
للاسف اليأس واخد امهات كتير في سكة الموت
وصلت لمرحله من الاكتئاب واليأس والخوف على بنتها ونفسها
عدد الردود 0
بواسطة:
الموت ولا الظلم ؟
للاسف
لما يختفي الظهر والسند....وتلاقي مفيش فايده ...مهي عايشه ميته اساسا....
عدد الردود 0
بواسطة:
مرام
وليه قررتم انها انتحرت مايمكن حد رماها هى وابنتها
كل شئ وارد ممكن حد قتلهم او حاول يعنى نظرا الى ان الام مازلت حيه ترزق وحتى لو المشاكل هى السبب فأى مشاكل تصل بشخص الى هذا الحد من اليأس والتهور والتضحية بالنفس وبالغالى ابنتها اصبح الجانى هنا من تسبب فى الوصول الى هذا العمل المحزن بكل شدة ... صعب هنا نحدد الجانى سواء المنتحرة التى فقدت ابنتها ام الجانى سبب هذا اليأس والحزن الشديد ( الزوج )
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل حسن
تستحق الاعدام شنقا
لو سبت فعلا انها كانت تقصد الانتحار ولم يتحقق مقصدها فيجب محاكمتها بنيه القتل المتعمد لابنتها مع سبق الاصرار والترصد لتكون عبرة لغيرها من البشر اذا كانت عايزة تنتحر فلها نفسها ولكن ما ذنب ابنتها المسكينة التي لا تفقه شيئا ( ايها الاكتئاب كم من الجرائم تركتب باسمك )