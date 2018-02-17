دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط "العيش والحرية" بعد التحرش بناشطة فى الحزب

دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط "العيش والحرية" بعد التحرش بناشطة فى الحزبالسبت، 17 فبراير 2018 03:40 م
خالد على - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب.
اختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م. ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
إضافة تعليق
بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية
5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة