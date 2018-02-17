دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط "العيش والحرية" بعد التحرش بناشطة فى الحزب





كتب أحمد عبد الهادى

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب.

اختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م. ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.