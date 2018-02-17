توقعات بارتفاع معدل التضخم بأمريكا هذا العام





رانيا فزاع

الحديث عن التضخم يرتبط دوما بالأنظمة ودول العالم الثالث، ولكن يبدو أن التضخم لا يقتصر على هذه الدول فقط فيوجد احتمالية لتغير معدله فى الدول المتقدمة أيضا والاقتصاديات القوية بسبب عوامل مختلفة وأدلة تشير إلى ذلك سنسردها هنا تفصيلا.

بحسب موقع cnn money كان يتم البحث خلال الخمس سنوات الماضية عن أى علامة لها علاقة بالتضخم، ولكن بدأت ملامحه تلوح فى الأفق فى أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو، فارتفعت معدلات التضخم وبدورها معدلات الفائدة بنسبة2 % .

ويوجد بحسب cnn money خمس ارتفاعات فى معدلات الفائدة بدأت فى ديسمبر عام 2015، وتوقفت بعدها تكاليف الاقتراض الفيدرالى إلى 1.5 % مع احتمالية ارتفاعه أربع مرات هذا العام ما يدعم زيادة معدلات الفائدة بنسبة 2.5 % .

وبحسب Cnbc فتوقع الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على أسعار الفائدة بلا تغير متوقعا ارتفاع معدلات التضخم هذا العام مع احتمالية زيادة تكاليف الاقتراض تحت قيادة الرئيس الجديد للبنك المركزى جيروم باول .

وتوقع الفدرالى أن ينمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة وأن تبقى سوق العمل قوية فى 2018، مشيرا إلى مكاسب قوية فى التوظيف وانفاق الأسر والاستثمار الرأسمالى .

وفى آخر بيان أصدرته الرئيسة السابقة للفيدرالى الأمريكى جانيت يلين، قالت إن التضخم من المتوقع أن يرتفع هذا العام وأن يستقر حول المستوى الذى يستهدفه المركزى الأمريكى عند 2% .

بحسب cnbc رفع المركزى الأمريكى أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضى ويتوقع ثلاث زيادات أخرى فى 2018،وتعتمد تلك التوقعات على استمرار ارتفاع التضخم الذى ما زال أقل من المستوى الذى يستهدفه مجلس الاحتياطى على الرغم من قوة سوق الوظائف.

ووفقا لرويترز فزيادة نمو أسعار المستهلكين فى أمريكا مع ارتفاع كبير فى أسعار البنزين والإيجارات، يدل على أرتفاع معدلات التضخم ما يسمح للفيدرالى الأمريكى بتشديد السياسة النقدية هذا العام وفقا لوصف رويترز.