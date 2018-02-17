video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توقعات بارتفاع معدل التضخم بأمريكا هذا العام

السبت، 17 فبراير 2018 10:00 م
توقعات بارتفاع معدل التضخم بأمريكا هذا العام الدولار


رانيا فزاع
إضافة تعليق

الحديث عن التضخم يرتبط دوما بالأنظمة ودول العالم الثالث، ولكن يبدو أن التضخم لا يقتصر على هذه الدول فقط فيوجد احتمالية لتغير معدله فى الدول المتقدمة أيضا والاقتصاديات القوية بسبب عوامل مختلفة وأدلة تشير إلى ذلك سنسردها هنا تفصيلا.

بحسب موقع cnn money كان يتم البحث خلال الخمس سنوات الماضية عن أى علامة لها علاقة بالتضخم، ولكن بدأت ملامحه تلوح فى الأفق فى أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو، فارتفعت معدلات التضخم وبدورها معدلات الفائدة بنسبة2 % .

ويوجد بحسب cnn money خمس ارتفاعات فى معدلات الفائدة بدأت فى ديسمبر عام 2015، وتوقفت بعدها تكاليف الاقتراض الفيدرالى إلى 1.5 % مع احتمالية ارتفاعه أربع مرات هذا العام ما يدعم زيادة معدلات الفائدة بنسبة 2.5 % .

 وبحسب Cnbc فتوقع الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على أسعار الفائدة بلا تغير متوقعا ارتفاع معدلات التضخم هذا العام مع احتمالية زيادة تكاليف الاقتراض تحت قيادة الرئيس الجديد للبنك المركزى جيروم باول .

وتوقع الفدرالى أن ينمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة وأن تبقى سوق العمل قوية فى 2018، مشيرا إلى مكاسب قوية فى التوظيف وانفاق الأسر والاستثمار الرأسمالى .

وفى آخر بيان أصدرته الرئيسة السابقة للفيدرالى الأمريكى جانيت يلين، قالت إن التضخم من المتوقع أن يرتفع هذا العام وأن يستقر حول المستوى الذى يستهدفه المركزى الأمريكى عند 2% .

بحسب cnbc رفع المركزى الأمريكى أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضى ويتوقع ثلاث زيادات أخرى فى 2018،وتعتمد تلك التوقعات على استمرار ارتفاع التضخم الذى ما زال أقل من المستوى الذى يستهدفه مجلس الاحتياطى على الرغم من قوة سوق الوظائف.

ووفقا لرويترز فزيادة نمو أسعار المستهلكين فى أمريكا مع ارتفاع كبير فى أسعار البنزين والإيجارات، يدل على أرتفاع معدلات التضخم ما يسمح للفيدرالى الأمريكى بتشديد السياسة النقدية هذا العام وفقا لوصف رويترز.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد: مصر مرت بتحديات كبيرة.. ومعدلات التضخم انخفضت

أخبار الاقتصاد

التضخم

أخبار التضخم

أمريكا

التضخم فى أمريكا



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

نصائح للتخلص من النيكوتين فى الجسم أبرزها تناول البرتقال

نصائح للتخلص من النيكوتين فى الجسم أبرزها تناول البرتقال

بلاك بيرى تستعد لإطلاق 3 هواتف ذكية خلال 2018

بلاك بيرى تستعد لإطلاق 3 هواتف ذكية خلال 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة