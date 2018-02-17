التعليم تشكل لجنة لبحث أزمة كتب الطلاب المكفوفين

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن أزمة كتب المكفوفين، تم عرض الأمر على الوزير الدكتور طارق شوقى من قبل الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومعرفة أسبابها والعمل الفورى على حلها .

من جانبها صرحت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة أنه تم الوقوف على أسباب تأخر الطباعة، والعمل الفورى على حلها، بناءً على توجيهات الوزير بسرعة إنهاء هذه الأزمة.

وفى نفس السياق، أكد عبدالستار شعبان مديرعام تنمية التربية الخاصة أنه تم تشكيل فريق كامل من معلمى مدارس النور لسرعة إنهاء مرحلة المراجعة قبل الطباعة، مما أنجز الكثير من الوقت.