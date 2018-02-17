التعليم: إرسال الأجزاء المحذوفة من المناهج للمديريات خلال 24 ساعة





كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من دروس مقررة للاطلاع فقط للمرحلة الابتدائية من مناهج: (العلوم والرياضيات واللغة العربية)، فالوزارة غير مسئولة عن ما تم نشره حول المحذوف من تلك المواد.

من جهته أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أن مديرى عموم تنمية المواد الدراسية سيرسلون الأجزاء المحددة للقراءة والاطلاع للمديريات التعليمية فى موعد غايته بعد غد، الإثنين 19 فبراير الجارى، كما وجه حجازى مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بمراعاة أن لا تخل الأجزاء التى تم تخصيصها للقراءة والاطلاع بمصفوفة المدى والتتابع وفق المنهج الدراسى، وأن لا تؤثر بشكل سلبى على تحقيق نواتج التعليم المطلوبة.