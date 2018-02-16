وزير التجارة يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع سونج ايقوه سفير الصين بالقاهرة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة فى مختلف المجالات الاستثمارية وبصفة خاصة فى القطاعات الصناعية، حضر اللقاء هونج بينج المستشار التجارى بالسفارة الصينية بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى .

وقال الوزير إن المباحثات تناولت أهمية تعزيز الصادرات المصرية للسوق الصينى وتسريع وتيرة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للصين، خاصة بعد موافقة الجانب الصينى على دخول عدد من المنتجات الزراعية المصرية للصين، مشيراً إلى حرص الصين على استيراد سلع زراعية مصرية تعكس جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها بالسوق الصينى الضخم .

وأشار قابيل فى بيان له اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه المساندة لشركة مان كاى الصينية لبدء إنشاء مشروع أكبر مدينة صناعية للمنسوجات والملابس الجاهزة على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيسهم فى نقل الخبرات التكنولوجية الصناعية الصينية فى مجال الغزل والنسيج للصناعة الوطنية.

وأضاف قابيل أن هناك فرصاً ضخمة لشركات صناعة السيارات الصينية لدخول المنافسة بالسوق المصرى، خاصة فى مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية فى ظل توجه الحكومة المصرية لإدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة للعمل فى مصر .

ومن جانبه، أكد سونج ايقوه أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى حرص الحكومة الصينية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة .

وقال ايقوه أن تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على مستويات رفيعة المستوى ساهمت فى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً للصين بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا.