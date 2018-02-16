الخسائر تلاحق عمر افندى ومطالب بدعم عاجل للشركة





تعقد الجمعية العامة لشركة عمر أفندى ، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير يوم الاثنين المقبل برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير، لمناقشة ميزانية العام المالى المنتهى .

وبحسب المؤشرات المبدئية للميزانية فإن الشركة تعانى من عجز كبير قى تدبير الموارد المالية لها، كما لا تستطيع الشركة تدبير رواتب العاملين ، ويتم اقتراضها من الشركة القابضة، كما كشفت المؤشرات أن الشركة حققت ٥٥ مليون جنيه خسائر العام الماضى .

ومن جانبه شدد جمال الديب من القيادات العمالية بالشركة لـ"اليوم السابع"،على أهمية انقاذ العاملين الذين يعانون من رواتب متدنية للغاية ولا تمثل إلا ١٠٪ من رواتب العاملين بالشركات الشقيقة فى القابضة للتشييد والتعمير ، مؤكداً ضرورة التقشف الكبير لإدارة الشركة فى النفقات فى ظل ضعف موارد الشركة.

وطالب الديب بضرورة انتشال الشركة من وضعها الحالى وتنشيط المبيعات والتسويق.