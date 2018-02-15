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وزير الخارجية يسلم المجلس الدولى للزيتون وثيقة انضمام مصر للمنظمة

الخميس، 15 فبراير 2018 03:55 م
وزير الخارجية يسلم المجلس الدولى للزيتون وثيقة انضمام مصر للمنظمة وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقاء المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون


كتب - أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية سامح شكرى في ختام زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، ظهر اليوم الخميس، المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون عبد اللطيف غديرة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية والمدير التنفيذى للمنظمة أعربا عن ترحيبهما بعودة مصر إلى المجلس، حيث تم استكمال إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، علمًا بأنه من المقرر أن تترأس مصر المجلس فى عام 2019 فى إطار الرئاسة الدورية له.

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 ومن المنتظر أن ينظم المجلس احتفالية عام 2019 بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشائه وذلك بالتزامن مع الرئاسة المصرية للمجلس.

وأوضح أبو زيد أن مدير عام المنظمة أكد خلال اللقاء أهمية تواجد مصر فى المجلس على ضوء أهمية مصر فى صناعة زيت الزيتون، والربحية البالغة لإنتاج الزيتون فى منطقة البحر المتوسط، مع وجود خطط لدى مصر بزراعة 100 مليون شجرة زيتون خلال خمسة أعوام فى إطار مشروع المليون فدان، بالإضافة إلى التعاون الثلاثى مع قبرص واليونان فى مجال زراعة أشجار الزيتون.

كما عبر المدير التنفيذى للمنظمة عن تطلعه لزيارة مصر فى مارس 2018 لبحث آفاق التعاون بين مصر والمجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية سلم مدير المنظمة الدولية وثيقة انضمام مصر إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، مشددًا على اعتزاز مصر بهذه الصناعة الحيوية والإسهام المصرى المعترف به دوليًا فى هذا المجال، حيث تتصدر مصر حجم الإنتاج العالمى لزيتون المائدة بإجمالى حجم إنتاج 580 ألف طن، وهو ما يمثل حوالى 20% من الإنتاج العالمى لعام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولى للزيتون يعد منظمة حكومية دولية للدول المصدرة أو المنتجة للزيتون أو المنتجات المشتقة من الزيتون، ويضم 17 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتتخذ المنظمة من العاصمة الإسبانية مدريد مقرًا لها.


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المجلس المصرى للزيتون

انضمام مصر لمنظمه الزيتون



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