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وزير الخارجية التونسى يستقبل رئيس البرلمان البرتغالى

الخميس، 15 فبراير 2018 04:02 ص
وزير الخارجية التونسى يستقبل رئيس البرلمان البرتغالى وزير الخارجية التونسى


أ ش أ
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استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، مساء الأربعاء، رئيس البرلمان البرتغالى "إدواردو فيرو رودريجز" الذى يقوم بزيارة رسمية إلى تونس.


ونوه الجهيناوى- حسبما أفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية مساء أمس- خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والبرتغال وتميزها، مؤكدا سعى بلاده إلى تعزيزها على جميع الأصعدة.
من جهته، أبرز رئيس البرلمان البرتغالى حرص بلاده على مواصلة دعم الجهود التى تبذلها تونس لإنجاح مسارها الانتقالي، مؤكدا قناعة بلاده بأهمية تطوير الدعم الأوروبى بما يتماشى مع تفرد تجربة تونس الديمقراطية وتميزها.

 

 


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