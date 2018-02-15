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كاميرات لمراقبة محيط إصلاح فواصل "دائرى الوراق" منعا للحوادث

الخميس، 15 فبراير 2018 04:00 ص
كاميرات لمراقبة محيط إصلاح فواصل "دائرى الوراق" منعا للحوادث إصلاح فواصل - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات فى محيط أعمال إصلاح فواصل الطريق الدائرى لمنع الزحام المرورى والحوادث، أثناء إجراء إصلاحات المسافة من الوراق وحتى المريوطية فى الاتجاهين، ما يستلزم إغلاقًا جزئيًا للطريق وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية والأوناش لملاحظة حركة السيارات لرفع أى معوقات لحركة المرور.

وأكد مصدر أمنى، أنه سيتم من خلال الأعمال استقطاع حارتين مروريتين، من بين أربعة حارات وترك مناطق لحركة السيارات بالطريق، على أن يتم البدء فى الأعمال فى الاتجاه من الوراق حتى المريوطية وعقب صيانة الفواصل العرضية فى ذات الاتجاه، سيتم البدء فى إصلاح فواصل أخرى فى الاتجاه من المريوطية إلى الوراق.

وأوضح المصدر، أن الأعمال مستمرة يوميًا من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا فى اليوم التالى لمدة 8 ساعات، و عينت إدارة المرور الخدمات المرورية اللازمة، لنشرها بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها بشكل تام لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وأشار المصدر، أن الشركات المنفذة لأعمال إصلاحات الطريق الدائرى قامت بوضع العلامات الإرشادية والمرورية والطواحين الهوائية والعلامات الدالة والحواجز الحديدية بمحيط الأعمال، بالتنسيق مع إدارة المرور منعًا لظهور أى كثافات مرورية، ومنعًا لوقوع أى حوادث لحين انتهاء الأعمال فى المدة المحددة لها.


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