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صرف مكافأة تشجيعية لكل العاملين الإداريين بجامعة دمياط قدرها 400 جنيه

الخميس، 15 فبراير 2018 07:47 ص
صرف مكافأة تشجيعية لكل العاملين الإداريين بجامعة دمياط قدرها 400 جنيه رئيس الجامعة


دمياط ــ معتز الشربينى
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قررالدكتور السيد محمد دعدور ـ رئيس جامعة دمياط صرف مكافأة تشجيعية لكل العاملين الإداريين بالجامعة قدرها (400 جنيه) تقديراً للجهد المبذول والذى نتج عنه تطور فى أداء الجامعة وتقدم ملموس فى المشروع القومى الكبير الخاص ببناء حرم الجامعة.

 وأشار بيان إلى أن ذلك جاء فى لقاء رئيس جامعة دمياط بعدد من شباب الجهاز الإدارى العاملين بجامعة دمياط بمدرج (207) بحرم الجامعة الجديد، كما اصطحب جميع الحضور لمشاهدة قاعة مجلس الجامعة المؤقتة ومكتب رئيس الجامعة المؤقت ثم توجه بهم إلى مقر مبنى إدارة الجامعة الجارى إنشائه ومبانى الكليات الإدارية للوقوف معهم على آخر التطورات فى خلال الثلاثة أشهر الماضية من أول لقاء معهم ثم انتقل إلى مدرج (207) بالحرم الجامعى لاستكمال اللقاء.

والجدير بالذكر أن رئيس الجامعة حدد أهداف هذا اللقاء فى الاعتماد فى الفتره القادمة على الشباب بالجامعة لأنهم الطاقة والأمل ومهيؤون بشكل أعلى لاستخدام التقنيات الحديثة بشكل أكبر من الأجيال الماضية ، وتحتاج الجامعة إلى عقليات تجيد التفكير والابتكار كما أشار أن كل من هو قائم بعمل فعليه أن يثبت اتقانه للعمل للبقاء فى المكان، كما شجع على الطموح والأمل فى الشباب لأنه هو المستقبل. وقال " لا تحبطوا الأمل عند أى شخص فقد يكون الأمل كل ما يمتلك"، كما تقدم بالشكر لكل العاملين بالجامعة.


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