حملة مسائية بوسط البلد لرفع الإشغالات وتسهيل حركة المرور





كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم شن حملة ليلية بشارع 26 يوليو لرفع الإشغالات، وتسهيل حركة المرور، ورفع الحواجز الحديدية المخالفة من شارع طلعت حرب وشارع الجزيرة الوسطى بحى غرب القاهرة، كما تم رفع الإشغالات من شارع عزيز أباظة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات له، إن حى عابدين رفع الإشغالات الموجودة بشارع محمد فريد وشارع الجمهورية وشارع حسن الأكبر، مؤكدا أنه وجه باستمرار الحملات بشكل يومى بكافة الأحياء لتسهيل حركة المرور.