حملة مسائية بوسط البلد لرفع الإشغالات وتسهيل حركة المرور

حملة مسائية بوسط البلد لرفع الإشغالات وتسهيل حركة المرورالخميس، 15 فبراير 2018 01:02 ص
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم شن حملة ليلية بشارع 26 يوليو لرفع الإشغالات، وتسهيل حركة المرور، ورفع الحواجز الحديدية المخالفة من شارع طلعت حرب وشارع الجزيرة الوسطى بحى غرب القاهرة، كما تم رفع الإشغالات من شارع عزيز أباظة.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات له، إن حى عابدين رفع الإشغالات الموجودة بشارع محمد فريد وشارع الجمهورية وشارع حسن الأكبر، مؤكدا أنه وجه باستمرار الحملات بشكل يومى بكافة الأحياء لتسهيل حركة المرور.
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عدد الردود 0
بواسطة:
كرم حنفى ....
استغاثة من العالم الآخر ...
استغاثة من العالم الآخر .... سيادة محافظ القاهرة ... استيلاء الجائلين يوم الجمعة المدافن الإمام الشافعى يجعلنا لا نستطيع دفن موتانا نهائيا و بلطجة غير عادية حيث يطالبوننا بدفن المتوفى ليلا أو اليوم التالى .... برجاء تنفيد مقولة السيد الرئيس .. هى مش فوضى ... و ننتظر الرد الفعلى لسيادتكم ... و نشكركم مقدما مع كامل علمنا بأن سيادتكم قادرون .... و الله معكم و بالتوفيق ان شاء الله تعالي ...
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح محمد
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