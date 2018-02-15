"حسن" يطلب فسخ زواجه: "المدام تشبهنى ولكن بجسد امرأة"





كتبت أسماء شلبى

أقام رجل دعوى، أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، طلب فيها فسخ عقد زواجه والحكم ببطلانه، بعد إتمامه بناء على الغش والتدليس، فأهل زوجته أخفوا عنه ما تعانيه من خلل واضطراب فى هويتها الجنسية".

وقال "حسن.هـ"فى دعواه رقم 911 لسنة 2017 : اتضح بعد عقد قرانى على زوجتى البالغة من العمر 29 عاما أنها عاشت طوال عمرها تعانى من الخلل فمظهرها الخارجى أنثى ولكن داخليا تميل لكونها ذكر لديها العديد من الاضطرابات التى تمنعها من ممارسة حياتها الزوجية بشكل طبيعى".

وأضاف "حسن": طوال فترة الخطوبة كانت تمتنع عن المكوث معى وقليل جدا ما كانت تحدثنى، وليس لديها أصدقاء وتقضى وقتها وحيدة، وتعانى من عله لا أدرى طبيعتها، وكنت أظن ذلك بسبب سرعة تعارفنا وتشدد عائلتها ولكن بعد زواجنا اكتشفت الحقيقة.

وأوضح: "اعترفت لى عندما اقترب موعد الزفاف بحقيقة الحالة التى تعانيها ورفض أهلها علاجها بسبب خوفهم من الأهل والأقارب، وقضائها عدة سنوات تعانى نفسيا من تلك المشكلة ".

وأشار حسن إلى أنه رغم شعوره بالغضب أشفق عليها وقرر اصطحابها للطبيب الذى أكد تعقد وضعها فطالب أهلها بالانفصال بشكل ودى دون فضائح لكنهم رفضوا وطالبوه بمستحقاتها إذا أقدم على تطليقها، وعندها لم يجد حل غير اللجوء للقانون لاسترداد حقوقه وإثبات واقعة الغش والتدليس.