تفاصيل تورط أمينى شرطة فى تهريب بضائع من مطار القاهرة





كتب عامر مصطفى

يواصل رجال مباحث الأموال العامة، التحرى عن أمينى شرطة سقطا متلبسين بتهريب بضائع دون سداد ما عليها من مستحقات.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول ، والذى تضمن حبس أمينى الشرطة اللذين يعملان بمطار القاهرة، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالإهمال وتسهيل تهريب بضائع.

كانت البداية أثناء تفتيش سلطات مطار القاهرة، على البضائع الواردة والصادرة بمخزن قرية البضائع، حيث اكتشفت ن تهريب كمية منها دون استخلاص وإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها فتم إبلاغ رجال الأموال العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أمينى شرطة بالمطار.

وأضافت التحريات، أن المتهمين سهلا تهريب البضائع، مقابل رشاوى مالية حصلا عليها من أصحابها، فضلا عن تهريب الراكبين الذين يحوزون بعض المواد المخدرة والعقاقير الممنوع خروجها وبناء على ما تقدم ألقت قوة القبض على المتهمين وحررت لهما المحضر اللازم وأحالتهما إلى النيابة.