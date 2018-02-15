بالأرقام.. تعرف على "العشوائيات فى مصر".. تتجاوز نسبتها 60% فى 3 محافظات





كتبت- هبة حسام

تعددت التعريفات حول مسمى "العشوائيات" على مستوى العالم، وبالرغم من اختلاف كل تعريف عن الآخر، إلا أن هذه التعريفات اتفقت على أن المناطق العشوائية هى مناطق غير شرعية وغير مخططة، فعلى سبيل المثال، يعرف البنك الدولى المناطق العشوائية بإنها مناطق غير رسمية تعانى من بعض المشكلات مثل الكثافة السكانية المرتفعة وعدم كفاية البنية التحتية والخدمات، كما إنها مناطق تعانى من ضيق الشوارع وغياب الأراضى الشاغرة والمساحات المفتوحة.

أما الأمم المتحدة، فتعرف المناطق العشوائية بأنها المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدينة أو مستعمرات واضعى اليد التى تحتل أطراف المدن خارج المخطط العمرانى، والتى تعانى من عدم الاعتراف بها مثل "العشش والأكواخ" أو ما يسمى بـ"مدن الصفيح"، والتى تنتشر فى الأحياء السكنية الحديثة والقديمة سواء فى قلب المدن أو على هوامشها.

فيما يعرف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المناطق العشوائية والذى رصد أرقاماً هامة حول وضعها فى مصر خلال تقرير صادر عنه، بإنها تلك المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات.

كما ذكر الجهاز فى تعريفه للمناطق العشوائية، إنها تنقسم إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة مثل تلك المناطق المعرضة لانزلاق الكتل الصخرية أو للسيول أو لحوادث السكة الحديد، ولأن العشوائيات تعد من أخطر القضايا إلحاحاً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، يقدم "اليوم السابع" أرقاماً هامة حول وضعها بمصر، وذلك وفقاً لأحدث البيانات السنوية الصادرة عن جهاز الإحصاء.



والتى تمثلت فى:



- 160.8 ألف فدان هى إجمالى مساحة المناطق العشوائية بالجمهورية.

- تمثل مساحات المناطق العشوائية بمحافظات سوهاج، والشرقية، وبنى سويف الأعلى على مستوى محافظات الجمهورية بنسب بلغت "71.1%، 69.5%، و65.3%، على التوالى.

- تمثل نسبة العشوائيات نحو 39% من إجمالى الكتلة العمرانية للجمهورية وتنتشر فى 226 مدينة.

- يوجد 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية، موزعون كالتالى: "مدينتين بمحافظة السويس، ومثلهم بالشرقية، و3 مدن بكفر الشيخ، ومدينة واحدة بمحافظة الجيزة".

- تحتل محافظة الإسكندرية المركز الأول من حيث انتشار العشوائيات، حيث بلغت مساحة المناطق العشوائية بها 20.1 ألف فدان بنسبة 12.5% من إجمالى المساحة.

- تأتى محافظة القاهرة فى المركز الثانى بمساحة 19.4 ألف فدان بنسبة 12%، يليها محافظة الجيزة بـ 15.5 ألف فدن، ونسبة 9.6% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية.

- 351 هو عدد المناطق العشوائية غير الآمنة حتى عام 2016، بمساحة بلغت 4.5 ألف فدان.

- تبلغ نسبة مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية 40.7% من إجمالى مساحة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

- تأتى المناطق العشوائية غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية فى المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 251 منطقة.

- تلاها المناطق ذات درجة الخطورة الثالثة بنسبة 16.8%، وتمثل مناطق درجتى الخطورة الأولى والرابعة 11.7% من إجمالى المناطق العشوائية غير الآمنة.