اليوم.. التنظيم والإدارة يكرّم الموظف المميز من ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب : مصطفى عبد التواب

ينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة وبرعاية الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد وبنك مصر اليوم الخميس، مؤتمرا تحت عنوان "أشخاص ذوى الإعاقة.. طاقات منتجة فى قانون الخدمة المدنية"، وذلك بمناسبة إعـــلان القيادة السياسية عام 2018 عاما لذوى الإعاقة .

يأتى المؤتمر بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر والأمين العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة الدكتور أشرف مرعى وأعضاء من مجلس النواب، علاوة على قيادات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويكرم المؤتمر أفضل موظف متميز من ذوى الإعاقة وأكثر وزارة ذات مبادرة رائدة لخلق بيئة عمل مواتية دعمًا للأشخاص ذوى الإعاقة، وفقا لعدد من المعايير المحددة من بينها الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم والعمل على تطوير قدراتهم والخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة والمبادرات الداعمة لهم.