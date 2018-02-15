اليوم.. أولى جلسات محاكمة معاون مباحث المقطم بتهمة قتل "عفروتو"الخميس، 15 فبراير 2018 12:00 ص
كتب كريم صبحى
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين، اليوم الخميس" برئاسة المستشار جعفر نجم الدين أولى جلسات محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بالقسم فى اتهامهم بقتل "محمد عبد الحكيم" الشهير بـ"عفروتو"عن طريق ضربهما له عمدا. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور.
تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأن النقيب "محمد. س"- معاون مباحث المقطم، و"محمد. أ" - أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا فى 5 يناير الماضى، "محمد عبد الحكيم" الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثانى (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت فى الصدر فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.
وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.
وكشف تقرير الطب الشرعى عن لإصابة القتيل بكسر فى الضلع الأيسر ما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف دموى شديد فى البطن.
وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين فيما أكد شاهدين من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا متواجدين فى قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين فى مقتل"عفروتو"
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عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
أين كان الضلع المكسور مختفياً طوال 10 أيام؟
أخطرت مصلحة الطب الشرعى النيابة رسمياً يوم السبت 6 يناير بأن نتيجة تشريح جثمان "عفروتو" أثبتت وجود نزيف داخلى فى البطن وتهتك حاد فى الطحال دون معرفة السبب الرئيسى للتهتك والنزيف وأن جثمان المجنى عليه لا توجد عليه أى آثار تعذيب خارجية وبعد حوالى 10 أيـــــــــام تسملت النيابة تقرير جديد كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو" مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف داخلى شديد فأين كان الضلع المسكور مختفياً عن أعين السادة أطباء مصلحة الطب الشرعى طوال 10 أيام ؟