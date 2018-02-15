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القوات السعودية تصد هجوما للحوثيين قبالة نجران

الخميس، 15 فبراير 2018 12:03 ص
القوات السعودية تصد هجوما للحوثيين قبالة نجران القوات السعودية- أرشيفية


(أ ش أ)
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صدت القوات السعودية هجوما للميليشيات الحوثية، فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، قبالة نجران.

ذكرت ذلك قناة" العربية الحدث" وأضافت أن القصف المدفعى الذى نفذته القوات السعودية ضد المهاجمين الحوثيين، أدى إلى مقتل 25 حوثيا وإصابة أخرين .

وأضافت القناة أن مروحيات الأباتشى السعودية قامت بتدمير 3 مركبات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.

والأحد الماضي، تعاملت القوات السعودية مع هجمة مماثلة للميليشيات ، وكبدتها 17 قتيلا.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى محاولة التسلل للحدود السعودية لتنفيذ أى عملية عسكرية ترفع من معنويات عناصرها.

 


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