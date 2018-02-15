الخدمات البيطرية: استمرار الحملات المكثفة بأسواق اللحوم والدواجن لضبط المخالفين





كتب عز النوبى

أكد الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار اليوم، على أسواق اللحوم والدواجن لضبط أى من المخالفات، وتشمل أسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والميادين العامة لعدم عرض منتجات غير صالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، خاصة اللحوم المفرومة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

وأكد محروس، إن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقدم تقريرا يوميا حول أعمال الحملات التفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن، والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، حرصا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن والتأكد من سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق.