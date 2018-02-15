الحكومة تقترض 15 مليار جنيه من البنوك اليوم

الحكومة تقترض 15 مليار جنيه من البنوك اليومالخميس، 15 فبراير 2018 04:00 ص
عملات مصرية ـ صورة أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
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