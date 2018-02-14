202 ألف سائح عربى زاروا مصر ..السعودية تتصدر القائمة ديسمبر 2017





كتبت ميرفت رشاد

كشفت التقرير الصادر من جهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 202.4 ألف سائح، من إجمالى 793.5 سائح زاروا مصر خلال شهر ديسمبر الماضى وبالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة فى عدد السائحين الوافدين 37.5 ألف سائح بنسبة 22.8 % وكان للسعودية النصيب الأكبر فى هذه الزيادة يليها السودان، ثم اليمن.

وأكد " التقرير" أن عدد السائحين العرب المغادرين من الدول العربية بلغ 173.6 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة فى عدد السائحين المغادرين 35.2 ألف سائح بنسبة 25.4 % وكان للسعودية النصيب الأكبر فى هذه الزيادة يليها السودان ثم ليبيا.

وأشار " التقرير" إلى أن السائحون المغادرون من الدول العربية قضوا 2.4 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 1.3 مليون ليلة بنسبة 125.6 % وكان السودان النصيب الأكبر في هذه الزيادة ، يليها ليبيا ثم اليمن.

وتابع " التقرير" أن السعودية تصدرت قائمة الدول العربية المصدرة للسياح فى مصر، بلغ عدد السياح السعوديين 49 ألف و454 سائحا فى ديسمبر الماضى، وبلغ عدد السياح الليبيين 28114 سائحا، بينما بلغ عدد السودانيين 27071 سائحا، يليها السياح الكويتيين وبلغ عددهم 19127 سائحا.