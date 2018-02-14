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وزير الخارجية: الرئيس السيسي أعرب عن سعادته لتلبية ملك إسبانيا دعوة زيارة مصر

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:03 م
وزير الخارجية: الرئيس السيسي أعرب عن سعادته لتلبية ملك إسبانيا دعوة زيارة مصر سامح شكرى وزير الخارجية


كتب محمد شعلان
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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن سعادته لتلبية ملك إسبانيا فيليبى السادس الدعوة التى وجهت له لزيارة مصر فى القريب العاجل.

وأضاف وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى، إن مباحثاته مع نظيره الأسبانى تداولت ما يتعلق ببدء مرحلة جديدة تشمل انتظام وتكثيف التشاور على الصعيد السياسى بين البلدين وفق آلية مؤسسية تضمن دورية الانعقاد بالتناوب بين العاصمتين بهدف تطوير علاقتنا على الأصعدة السياسية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وأفاد سامح شكرى، سعى مصر إلى استمرار توثيق العلاقات بين البلدين، قائلا: "نجد فى هذه العلاقة بما لديها من أرضية تاريخية رحبة أن البلدين حريصين على التشاور والحوار واستمرار الالتقاء وتطوير العلاقات بين البلدين".

 


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سامح شكرى

وزير الخارجية

السيسى

مصر

اسبانيا



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