نائب محافظ القاهرة: تشغيل موقف السلام بكامل طاقته السبت المقبل

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه من المقرر أن يتم تشغيل موقف السلام الجديد بكامل قوته بداية من السبت القادم، وذلك بعد تشغيله تجريبيا لعدة أيام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن موقف السلام سيكون بديلا عن موقفى العاشر والنزهة الواقعين بمدخل القاهرة الشمالى الشرقى، وذلك لحل الأزمة المرورية فى تقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومدخل الدائرى للسلام والمرج، مشيرا إلى أن الموقف يعد من المشروعات الحيوية المهمة التى تقيمها المحافظة بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيه، بهدف تجميع وسائل النقل البرى المختلفة داخل موقف واحد، وتشغليه وإدارته إلكترونيًا.

يذكر أن موقف السلام الجديد يضم أوتوبيسات وسيارات "مينى باص" تابعة للنقل العام وموقعًا لسيارات النقل البرى لمحافظات الجمهورية المختلفة وموقفا لسيارات السرفيس للأقاليم، وموقف لسيارات السرفيس التى تربط الموقف بأحياء القاهرة المختلفة، كما يضم مبانى خدمات "مبانٍ إدارية ومسجد وكافيتريات وبنك ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية ومول تجارى".