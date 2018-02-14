نائب رئيس البنك الأهلى: 13.4 مليار جنيه أرباح العام المالى 2016– 2017





(أ ش أ)

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، عن اعتماد الجمعية العمومية للبنك القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية (2016 – 2017 )،حيث بلغت الأرباح 13.4 مليار جنيه.

وقال أبوالفتوح - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصرفه يعمل حاليا بالتعاون مع ثلاثة بنوك أخرى هى (مصر والقاهرة والبنك الزراعى) بالإضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة،على إصدار شهادة تأمينية جديدة ذات عوائد دورية لكافة فئات الشعب، خاصة ( العمالة اليومية والفلاحين .. وغيرهم ) وهم الفئات التى لم يكن لها ميزة تأمينية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى طالب الحكومة مؤخرا بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية.

وأشار المسؤول البنكى إلى أن قيمة الشهادة تبلغ 500 جنيه، وبحد أقصى 5 شهادات.

وتوقع نائب رئيس البنك الأهلى صدور الشهادة خلال الأسبوع المقبل،وذلك بعد إنهاء كل بنك إجراءاته الداخلية،موضحا أنه سيتم تنظيم حملة إعلانية كبرى مصاحبة لإصدار الشهادة.