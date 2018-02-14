video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طرح السندات الدولارية لمصر فى 10 معلومات

الأربعاء، 14 فبراير 2018 02:25 م
طرح السندات الدولارية لمصر فى 10 معلومات عمرو الجارحى وزير المالية


كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

بعد أن عادت مصر للأسواق الدولية بطرح سندات دولارية لها على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة. يقدم "اليوم السابع" أهم معلومات عن طرح السندات المصرية فى الأسواق الدولية.

 

- إصدار السندات بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة"

- طلبات الشراء تخطت الـ 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان أى أنه تم تغطية الطرح 3 مرات.

- مصر طرحت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 %.

 - سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 %.

- وطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 %

- تغطية الطرح 3 مرات وزيادة الطلب عليه يمنح شهادة ثقة للاستثمار المصرى.

- طرح السندات الدولارية يهدف لسد الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى 2017/2018.

 - حصيلة طرح السندات ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية.

- السندات الدولارية أقل فى التكلفة كديون مقارنة بالاستدانة الداخلية.

- مستثمرون من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط اشتروا السندات المصرية.

 

وفى هذا الإطار قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الاقبال الكبير على شراء السندات الدولارية يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وامكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، والتى انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية و أهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الـولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر فى قلب الأسواق الدولية.. القاهرة تطرح سندات بـ4مليارات دولار.. المالية: طلبات الشراء تخطت 3مرات القيمة المطروحة.. وتؤكد: تنوع طلبات الشراء من المستثمرين الأجانب وإقبال كبير يؤكد تزايد الثقة بالاقتصاد المصرى

طرح السندات الدولارية

السندات الدولارية

اخبار الاقتصاد

طرح السندات

السندات المصرية



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة