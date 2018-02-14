طرح السندات الدولارية لمصر فى 10 معلومات





كتب إسلام سعيد

بعد أن عادت مصر للأسواق الدولية بطرح سندات دولارية لها على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة. يقدم "اليوم السابع" أهم معلومات عن طرح السندات المصرية فى الأسواق الدولية.

- إصدار السندات بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة"

- طلبات الشراء تخطت الـ 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان أى أنه تم تغطية الطرح 3 مرات.

- مصر طرحت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 %.

- سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 %.

- وطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 %

- تغطية الطرح 3 مرات وزيادة الطلب عليه يمنح شهادة ثقة للاستثمار المصرى.

- طرح السندات الدولارية يهدف لسد الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى 2017/2018.

- حصيلة طرح السندات ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية.

- السندات الدولارية أقل فى التكلفة كديون مقارنة بالاستدانة الداخلية.

- مستثمرون من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط اشتروا السندات المصرية.

وفى هذا الإطار قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الاقبال الكبير على شراء السندات الدولارية يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وامكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، والتى انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية و أهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الـولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.