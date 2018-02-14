صور.. وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك عن عمر يناهز 83 عاما

صور.. وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك عن عمر يناهز 83 عاماالأربعاء، 14 فبراير 2018 05:58 ص
الأمير هنريك وملكة الدنمارك
(أ ف ب)
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أعلن الديوان الملكى فى الدنمارك، اليوم الأربعاء، أن الأمير هنريك، زوج الملكة مارجريت الثانية، توفى بعيد ساعات على خروجه من المستشفى لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.
وقال الديوان فى بيان إن "صاحب السمو الملكى الأمير هنريك توفى الثلاثاء فى الساعة 23,18 فى قصر فريدنسبورج" الواقع على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمالى كوبنهاجن.
وكان الأمير المتحدر من أصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى مستشفى "ريغزهوسبيتاليت" فى كوبنهاجن فى 28 يناير إثر إصابته بالتهاب رئوي، ولم يخرج منه إلا الثلاثاء لتمضية لحظاته الاخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا إلى جانبه عندما لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب البيان.
الأمير هنيرك
الملكة مارغريث والأمير هنريك
زوج الملكة مارغريث الثاني
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