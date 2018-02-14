سقوط عاطل هارب من حكم بالمؤبد فى قضية قتل عمد بالإسكندرية

سقوط عاطل هارب من حكم بالمؤبد فى قضية قتل عمد بالإسكندريةالأربعاء، 14 فبراير 2018 10:18 م
كلابش- أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نفذ ضباط تنفيذ أحكام الإسكندرية حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.
تمكن المقدم محمد راشد رئيس وحدة تنفيذ أحكام أول المنتزه، من ضبط المحكوم عليه "ر ا م "وشهرته الشنطورى بدون عمل والمطلوب فى 2 جناية الحصر رقم 714 لسنة 2017 القضيه رقم 9179 لسنه 2014 جنايات اول المنتزه كلي 231 قتل عمد غيابي 25 سنة، الحصر رقم 1563 لسنه 2017 القضيه رقم 27005 لسنة 2016 جنايات اول المنتزه كلي 2673 شروع في قتل غيابي 5 سنوات.
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