حبس وكيل وزارة التموين بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات

حبس وكيل وزارة التموين بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقاتالأربعاء، 14 فبراير 2018 11:02 م
خبز - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قررت نيابة اللبان بالإسكندرية ، حبس م ع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اخذ اقواله فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على نقاط خبز وحصص تموينية خاصة بالمواطنين من خلال الكروت الذكية الخاصة بهم.
وكان قد تم القبض على وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وآخرين و بحوزتهم 10 آلاف بطاقة تموين وخبز.
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