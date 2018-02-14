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حالة الطقس اليوم الأربعاء 14/2/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:11 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 14/2/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس - أرشيفية


كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

 الطقس فى الأردن 

نهارًا

ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء ضبابية صباحاً، وباردة فى عموم المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية خلال ساعات النهار.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

فى خليج العقبة

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 19 درجة مئوية.

 

 

 

ليلًا

يكون الطقس بارداً فى مختلف المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة الشرعة.

 

 

 


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