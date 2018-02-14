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"تنمية الصادرات" تستهدف تقديم دعم لـ100 شركة والترويج لمنتجات 50 أخرى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:00 ص
"تنمية الصادرات" تستهدف تقديم دعم لـ100 شركة والترويج لمنتجات 50 أخرى دورات هيئة تنمية الصادرات


كتب – إسلام سعيد
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قالت الهيئة العامة لتنمية الصادرات – التابعة لوزارة التجارة- إنها تستهدف تقديم خدمات دعم فنى لـ 100 شركة، والترويج لمنتجات 50 شركة أخرى فى دول الاتحاد الأوروبى.

وكانت هيئة تنمية الصادرات نظمت بالتنسيق مع مجلس تسيير المنظومة القومية للتجارة المصرية EgyTrade”" ورشة العمل الثانية للتعريف بالإجراءات الإصلاحية فى مجال تيسير التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات المصرية.

وقالت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، إنه تم مناقشة مؤشر "التجارة عبر الحدود" بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى، مشيرة إلى أن هيئة تنمية الصادرات تعمل على مستويات عدة بهدف زيادة معدلات التصدير للخارج.

وأضافت، فى تصريحات لها، أن الهيئة العامة لتنمية الصادرات نظمت دورة عن"التوعية اللوجستية" ضمن برنامج لوجستيات التصدير، من أجل رفع كفاءة وتنمية القدرات التصديرية فى مجال اللوجستيات العاملين بشركات قطاع الحاصلات الزراعية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تسجيل العلامات التجارية للحاصلات الزراعية فى دول الاتحاد الاوروبى وكذلك مساعدة الشركات لتطبيق نظم التتبع traceability للتوافق مع اشتراطات الاتحاد الاوروبى، كما أن الهيئة تعمل على الدعم المؤسسى لـ 3 جمعيات زراعية للنفاذ للأسواق الخارجية.

وتكثف هيئة تنمية الصادرات حاليًا دوراتها بهدف الحد من أزمات ومشكلات مصدرى الحاصلات الزراعية، والتى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها حظر صادرات الجوافة المصرية إلى السوق السعودى، ودخل الحظر حيز التنفيذ يوم 18 يناير الماضى.


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هيئة تنمية الصادرات

تنمية الصادرات

اخبار الاقتصاد

شرين الشوربجى



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