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النيابة تصرح بتشريح جثة سائق توك توك بعد فصل عاطل رأسه بالصف

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:02 م
النيابة تصرح بتشريح جثة سائق توك توك بعد فصل عاطل رأسه بالصف النيابة حبست المتهم


كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد حمودة بتشريح ودفن جثة سائق "توك توك"، قتله عاطل لسرقته وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا من الأهالى بالقبض على شخص بحوزته "توك توك" مسروق فى منطقة زراعية تتبع قرية الشرفا دائرة المركز.

انتقل الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث الصف إلى محل الواقعة، واقتاد المتهم، الذى اعترف بقتل صاحب الـ"توك توك" الذى بحوزته.

أرشد المتهم عن مكان الجثة، حيث تم العثور عليها بدون رأس، وذكر المتهم أنه فصل رأسه، وأرشد عن مكان تخلصه من الرأس بمكان مجاور للجثة، كما أرشد عن السكين المستخدم فى الجريمة.

وأضاف المتهم أنه تعاطى أقراص مخدرة، وقرر سرقة توك توك، وتوجه إلى موقف التوك توك الخاص بقرية الشوبك، واستدرج المجنى عليه بحجة توصيله، وانتهز فرصة مرورهما بمنطقة زراعية وسدد له طعنات، ثم فصل رأسه عن جسده.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم على ذمته.

 

 


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