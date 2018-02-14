القبض على عامل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

تمكن قسم مكافحة الأسلحة والذخائر بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز أشمون من القبض على عامل بحوزته سلاح نارى.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على " س . ف . ع " 33 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى" فرد خرطوش " .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6627 جنح مركز أشمون لسنة 2018.