القبض على عامل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية

القبض على عامل بحوزته سلاح نارى بالمنوفيةالأربعاء، 14 فبراير 2018 09:33 ص
سلاح نارى - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكن قسم مكافحة الأسلحة والذخائر بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز أشمون من القبض على عامل بحوزته سلاح نارى.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على " س . ف . ع " 33 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى" فرد خرطوش " .
وبمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6627 جنح مركز أشمون لسنة 2018.
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