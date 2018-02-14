video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على عامل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:33 ص
القبض على عامل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية سلاح نارى - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

تمكن قسم مكافحة الأسلحة والذخائر بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز أشمون من القبض على عامل بحوزته سلاح نارى.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على " س . ف . ع " 33 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى" فرد خرطوش " .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6627 جنح مركز أشمون لسنة 2018.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة تلميذ عقب إصابته بهبوط بالقلب بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

سلاح نارى

اشمون



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة