القبض على عاطل هارب من 25 حكما قضائيا فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على عاطل هارب من 25 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيهم 5 سنوات و3 شهور بتهم "تبديد" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم "سلمى.س.س" 75 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 5 سنوات و3 شهور بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.