القبض على عاطل هارب من 25 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

القبض على عاطل هارب من 25 حكما قضائيا فى الإسماعيليةالأربعاء، 14 فبراير 2018 10:08 م
كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على عاطل هارب من 25 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيهم 5 سنوات و3 شهور بتهم "تبديد" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم "سلمى.س.س" 75 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 5 سنوات و3 شهور بتهم "تبديد".
تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
إضافة تعليق
بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم
صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة