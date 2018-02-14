video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى..

"السياحة": فيلم دعائى لمصر بمهرجان برلين السينمائى يستهدف 1.5مليون مشاهد

الأربعاء، 14 فبراير 2018 02:16 م
"السياحة": فيلم دعائى لمصر بمهرجان برلين السينمائى يستهدف 1.5مليون مشاهد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة


كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، برئاسة هشام الدميرى، عرض فيلم دعائى عن مصر خلال مهرجان برلين السينمائى، خلال الفترة 15 إلى 25 فبراير الجارى، على أكبر شاشتين للعرض بمساحة 28. 2 متر، لمدة 30 ثانية بإجمالى 330 مرة، طوال فترة المهرجان من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 مساءً بمعدل 30 مرة فى اليوم، ومن المتوقع أن يبلغ عدد مشاهدى المهرجان ومتابعيه ما يقرب من 1.5 مليون مشاهد.

وقال رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مؤشر الحجوزات السياحية خلال صيف 2018 من السوق الألمانية مبشرة للغاية، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تولى اهتماماً كبيراً ببورصة برلين للسياحة ITB والتى تعد من أهم المعارض السياحية الخارجية، وأن الوزارة تعمل على تقديم مضمون مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أهمية لقاء شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين خلال المشاركة فى البورصة، لزيادة حجم التدفقات السياحية وتقديم كافة التسهيلات لتشجيعهم على زيادة رحلاتهم إلى المقصد المصرى السياحى.

يذكر أن ألمانيا تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياح إلى مصر فى 2017 بـ1.2 مليون سائح بزيادة 88% على 2016، فيما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بـ798 ألف سائح، بينما احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً، والأول عربياً بـ700 ألف سائح، فيما احتلت بريطانيا المركز الرابع بـ 319 ألف سائح، تلتها الصين بـ287 ألف سائح.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

40 % زيادة فى حجوزات صيف 2018 من إيطاليا

أوكرانيا ضمن الدول العشر المصدرة للسياحة المصرية.. 800 ألف سائح زاروا مصر 2017 وتوقعات بكسر حاجز المليون فى 2018.. كييف تعلن تسيير رحلات مباشرة للقاهرة أبريل المقبل.. وهشام الدميرى: "فرصة ذهبية" لزيادة التدفقات

اخبار السياحة

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

تنشيط السياحه

المانيا



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة