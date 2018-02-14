"السياحة": فيلم دعائى لمصر بمهرجان برلين السينمائى يستهدف 1.5مليون مشاهد





كتبت ميرفت رشاد

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، برئاسة هشام الدميرى، عرض فيلم دعائى عن مصر خلال مهرجان برلين السينمائى، خلال الفترة 15 إلى 25 فبراير الجارى، على أكبر شاشتين للعرض بمساحة 28. 2 متر، لمدة 30 ثانية بإجمالى 330 مرة، طوال فترة المهرجان من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 مساءً بمعدل 30 مرة فى اليوم، ومن المتوقع أن يبلغ عدد مشاهدى المهرجان ومتابعيه ما يقرب من 1.5 مليون مشاهد.

وقال رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مؤشر الحجوزات السياحية خلال صيف 2018 من السوق الألمانية مبشرة للغاية، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تولى اهتماماً كبيراً ببورصة برلين للسياحة ITB والتى تعد من أهم المعارض السياحية الخارجية، وأن الوزارة تعمل على تقديم مضمون مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أهمية لقاء شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين خلال المشاركة فى البورصة، لزيادة حجم التدفقات السياحية وتقديم كافة التسهيلات لتشجيعهم على زيادة رحلاتهم إلى المقصد المصرى السياحى.

يذكر أن ألمانيا تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياح إلى مصر فى 2017 بـ1.2 مليون سائح بزيادة 88% على 2016، فيما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بـ798 ألف سائح، بينما احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً، والأول عربياً بـ700 ألف سائح، فيما احتلت بريطانيا المركز الرابع بـ 319 ألف سائح، تلتها الصين بـ287 ألف سائح.