الدولار ينخفض مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكى





رويترز

انخفض الدولار اليوم، الأربعاء، إلى أدنى مستوى فى 15 شهراً مقابل الين اليابانى، وتراجع لليوم الرابع على التوالى مقابل اليورو، حيث يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة تعلن اليوم فى ظل انتعاش هش لأسواق الأسهم.

وخسر مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات ثلثى المكاسب التى حققها فى الشهر الجارى، عندما أقبل المستثمرون على الدولار إثر موجة لبيع الأسهم.

وجرى تداول اليورو بارتفاع 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2370 دولار مرتفعا بذلك من المستوى المنخفض الذى سجله الجمعة عند 1.2206 دولار، ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة.

وارتفع الين، الذى صعد بدعم من إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن بعد تراجع البورصة اليابانية مجددا اليوم 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبرعام 2016 مقابل الدولار قبل أن يتراجع ويجرى تداوله بارتفاع 0.4 بالمئة عند 107.34 ين.كما ارتفع الين مقابل اليورو 0.3 بالمئة إلى 132.82 ين.

وارتفع الدولار النيوزيلندى 0.5 بالمئة إلى 0.7308 دولار أمريكى بعدما أظهر مسح فصلى لبنك نيوزيلندا المركزى أن مديرى الشركات يتوقعون المزيد من التضخم.وزاد الدولار الأسترالى 0.2 بالمئة إلى 78.77 سنت.