video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الدولار ينخفض مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:27 م
الدولار ينخفض مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكى الدولار - صورة ارشيفية


رويترز
إضافة تعليق

انخفض الدولار اليوم، الأربعاء، إلى أدنى مستوى فى 15 شهراً مقابل الين اليابانى، وتراجع لليوم الرابع على التوالى مقابل اليورو، حيث يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة تعلن اليوم فى ظل انتعاش هش لأسواق الأسهم.

وخسر مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات ثلثى المكاسب التى حققها فى الشهر الجارى، عندما أقبل المستثمرون على الدولار إثر موجة لبيع الأسهم.

وجرى تداول اليورو بارتفاع 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2370 دولار مرتفعا بذلك من المستوى المنخفض الذى سجله الجمعة عند 1.2206 دولار، ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة.

وارتفع الين، الذى صعد بدعم من إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن بعد تراجع البورصة اليابانية مجددا اليوم 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبرعام 2016 مقابل الدولار قبل أن يتراجع ويجرى تداوله بارتفاع 0.4 بالمئة عند 107.34 ين.كما ارتفع الين مقابل اليورو 0.3 بالمئة إلى 132.82 ين.

وارتفع الدولار النيوزيلندى 0.5 بالمئة إلى 0.7308 دولار أمريكى بعدما أظهر مسح فصلى لبنك نيوزيلندا المركزى أن مديرى الشركات يتوقعون المزيد من التضخم.وزاد الدولار الأسترالى 0.2 بالمئة إلى 78.77 سنت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-2-2018 وارتفاع طفيف بالعملة الأمريكية

الدولار

الدولار اليوم

سعر الدولار

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة