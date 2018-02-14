الدفاع الجوى السورى يتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة





كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء السورية سانا، فى خبر عاجل لها نقلا عن مراسليها، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة وتجبرها على مغادرة الأجواء.

وأسقط الدفاع الجوى السورى، الأسبوع الماضى، طائرة إسرائيلية من طراز إف 16، بعد أن اخترقت الأجواء السورية.