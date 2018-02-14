التحقيق مع "بحر" أسطورة الإجرام بالجيزة.. ومصدر: أرشد عن عدد من شركائه





كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

تجرى نيابة كرداسة الآن تحقيقاتها مع المتهم أحمد رفعت الشهير بــ"بحر" أسطورة الإجرام بالجيزة، وشقيقه بعد القبض عليهما بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بارتكاب عدد من الجرائم آخرها خطف طالبين من قرية ناهيا، وطلب فدية مليون و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح وفرض إتاوات.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم "بحر" عقب القبض عليه ومناقشته فى الاتهامات المنسوبة إليه، أرشد عن عدد من أفراد عصابته، والمتعاونين معه فى ارتكاب الجرائم، وجارى إعداد الاكمنة للقبض عليهم.

وأضاف المصدر أنه منذ القبض على عدد من أعضاء عصابة "بحر" تلقى مركز شرطة كرداسة عددا من البلاغات من ضحايا تعرضوا للخطف والسطو المسلح على يد المتهمين، إلا أنهم رفضوا الإبلاغ حينها خشية تعرضهم للقتل، منها إبلاغ صاحب مصنع طوب عن اختطافه وحصول المتهم "بحر" على فدية 120 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

كانت معلومات قد وردت لضباط مديرية أمن الجيزة، أن المتهم الهارب الشهير بـ"بحر" أسطورة الإجرام بالجيزة، وشقيقه "محمد" أحد أفراد عصابته المتورطين فى قضايا خطف وقتل وسطو مسلح، منها خطف طالبين بكرداسة، مختبئين بمحافظة الإسكندرية.

وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وضباط أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وبحوزتهما طبنجتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.