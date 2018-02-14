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البحث عن مسلحين حاولوا السطو على مدير فندق بحدائق الأهرام

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:04 م
البحث عن مسلحين حاولوا السطو على مدير فندق بحدائق الأهرام ملثمون - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بمطاردة مدير بأحد الفنادق، ومحاولة السطو عليه أثناء قيادته سيارته وبصحبته أفراد أسرته بمنطقة حدائق الأهرام.

وذكر شاهد عيان أن المتهمين طاردوا قائد السيارة بالأسلحة النارية، وأجبروه على التوقف، إلا أنه تمكن من الإفلات منهم والهرب، حيث لجأ إلى مكان أمن وأبلغ قسم شرطة الهرم، وتم رصد مشهد السطو المسلح من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المطاعم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك، حيث أن المجنى عليه كان بحوزته مبلغ مالى صرفه من أحد البنوك، قبل الحادث، وأن المتهمين تتبعوه فى محاولة لسرقة المبلغ المالى.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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