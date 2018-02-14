video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الإحصاء": 793 ألف سائح زاروا مصر ديسمبر الماضى بنسبة زيادة 43.9%

الأربعاء، 14 فبراير 2018 02:54 م
"الإحصاء": 793 ألف سائح زاروا مصر ديسمبر الماضى بنسبة زيادة 43.9%


كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أكدت الإحصائية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر من كافة دول العالم بلغ 793.5 ألف سائح خلال ديسمبر 2017، بزيادة قدرها سجلت 43.9 % مقارنة بـ ديسمبر 2016، أشارت إلى أن أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً بنسبة 33.8 %، يليها أوروبا الشرقية بنسبة 25.6 % ، الشرق الأوسط بنسبة 20.4 % ، أفريقيا بنسبة 7.1 % .

وأضافت" الإحصائية" أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون 7.6  مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2017 ،مقابل 3.4 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 123.9 % وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة32.9 % ، يليها الشرق الأوسط بنسبة 22 % ، أوروبا الشرقية بنسبة 21.1 % ثم أفريقيا بنسبة 11.2 % وبالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 4.2 مليون ليلة .

وأشارت إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الإتحاد الأوروبى بلغ 294.3 ألف سائح خلال شهر ديسمبر الماضى ، مقابل 172.1 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2016 ، بنسبة زيادة قدرها 71% وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفاداً بنسبة 40.5 %، يليها المملكة المتحدة بنسبة 10.2 % وإيطاليا بنسبة 8%.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السياحة": فيلم دعائى لمصر بمهرجان برلين السينمائى يستهدف 1.5مليون مشاهد

وزيرة السياحة: تعديل قانون الغرف السياحية لإجراء انتخابات فى أقرب وقت

نائب لوزيرة السياحة:نريد حلا لمشاكل الشركات.. والوزيرة: لا تسامح بحق مواطن

اخبار السياحة

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

السياحة

اعداد السياح

التعبئة الاحصاء



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة