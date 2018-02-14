"الإحصاء": 793 ألف سائح زاروا مصر ديسمبر الماضى بنسبة زيادة 43.9%





كتبت ميرفت رشاد

أكدت الإحصائية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر من كافة دول العالم بلغ 793.5 ألف سائح خلال ديسمبر 2017، بزيادة قدرها سجلت 43.9 % مقارنة بـ ديسمبر 2016، أشارت إلى أن أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً بنسبة 33.8 %، يليها أوروبا الشرقية بنسبة 25.6 % ، الشرق الأوسط بنسبة 20.4 % ، أفريقيا بنسبة 7.1 % .

وأضافت" الإحصائية" أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون 7.6 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2017 ،مقابل 3.4 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 123.9 % وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة32.9 % ، يليها الشرق الأوسط بنسبة 22 % ، أوروبا الشرقية بنسبة 21.1 % ثم أفريقيا بنسبة 11.2 % وبالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 4.2 مليون ليلة .

وأشارت إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الإتحاد الأوروبى بلغ 294.3 ألف سائح خلال شهر ديسمبر الماضى ، مقابل 172.1 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2016 ، بنسبة زيادة قدرها 71% وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفاداً بنسبة 40.5 %، يليها المملكة المتحدة بنسبة 10.2 % وإيطاليا بنسبة 8%.