أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-2-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقاً، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 853.290 مليار جنيه.

مباشر ترجح استمرار تراجع البورصة

قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أسفل مستوى 14800 نقطة، إشارة تحذير ترجح استمرار نزوله صوب مستوى 14500 نقطة، مضيفة أنه على الجانب الآخر فأن مستوى المقاومة هو 14950 نقطة.

وأرجعت مباشر، فى تقريرها اليومى، تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة، وخسارته 160 نقطة ليغلق عند مستوى 14729 نقطة خلال جلسة تداول أمس، إلى هبوط سهم البنك التجارى الدولى صاحب أعلى وزن نسبى بالمؤشر.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقاً، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 853.290 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 58.3 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 29.1 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14805 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% عند مستوى 2628 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14666 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 74 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

البورصة تخاطب الشركات غير مستوفاة شروط القيد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، مخاطبة الشركات التى فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) وفقا للموقف فى نهاية عام 2017 لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد.

وجاء بيان هذه الشركات كما يلى:

أولا: شركات غير مستوفاة لشرط نسبة الأسهم حرة التداول: الوطنية لمنتجات الذرة

ثانيا: شركات غير مستوفاة لشرط عدد المساهمين

السويس للأكياس، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.