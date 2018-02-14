أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 14-2-2018





كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاربعاء 14 - 2- 2018 حيث شهد طرح مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

وزارة المالية: بيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار الليلة الماضية بثلاثة آجال. وأضافت الوزارة فى البيان الصحفى أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة. كانت مصر باعت فى يناير، 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفى أبريل ، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى فى مايو أيار 2017.

"تنمية الصادرات" تستهدف تقديم دعم لـ100 شركة والترويج لمنتجات 50 أخرى





قالت الهيئة العامة لتنمية الصادرات – التابعة لوزارة التجارة- إنها تستهدف تقديم خدمات دعم فنى لـ 100 شركة، والترويج لمنتجات 50 شركة أخرى فى دول الاتحاد الأوروبى. وكانت هيئة تنمية الصادرات نظمت بالتنسيق مع مجلس تسيير المنظومة القومية للتجارة المصرية EgyTrade”" ورشة العمل الثانية للتعريف بالإجراءات الإصلاحية فى مجال تيسير التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات المصرية. وقالت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، إنه تم مناقشة مؤشر "التجارة عبر الحدود" بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى، مشيرة إلى أن هيئة تنمية الصادرات تعمل على مستويات عدة بهدف زيادة معدلات التصدير للخارج. وأضافت، فى تصريحات لها، أن الهيئة العامة لتنمية الصادرات نظمت دورة عن"التوعية اللوجستية" ضمن برنامج لوجستيات التصدير، من أجل رفع كفاءة وتنمية القدرات التصديرية فى مجال اللوجستيات العاملين بشركات قطاع الحاصلات الزراعية.

وزير التجارة لـ15 شركة بريطانية: مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية، تحركها المصالح المشتركة للاقتصاديين المصرى والبريطانى على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المصرية – البريطانية سواء فى الإطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي. وقال، فى بيان له اليوم، إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة فى السوق المصري، مؤكداً حرص الحكومة على حل أى مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية فى مصر خاصة فى ظل الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتى اسهمت فى خلق مناخ مواتى وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الإحصاء: 12.3% زيادة فى الإنتاج السمكى عام 2016.. والبلطى فى المرتبة الأولى

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن إجمالى كمية الإنتاج السمكى خلال عام 2016 بلغ 7.1 مليون طن، مقابل 5.1 مليون طن عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 12.3%، لافتا إلى احتلال المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج، حيث بلغت نسبته 79.5%. تلاه الإنتاج السمكى بالبحيرات بنسبة 9.3%، ثم الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 6.1%، أما المياه العذبة بلغ استحوذ إنتاجها على 4.3% من إجمالى الإنتاج، وأخيرا حقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج السمكى، فيما بلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1.4% مليون طن عام 2016، مقابل 1.2 مليون طن عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 17.3%، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ومساحة المزارع السمكية .



رئيس بنك القاهرة: نستهدف مضاعفة القروض الصغيرة والمتوسطة فى 2018

صرح رئيس بنك القاهرة طارق فايد، بأن البنك يستهدف مضاعفة حجم محفظته من القروض الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى للتوسع فى منح القروض لتلك المشروعات. وقال فايد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول "إيجبس" 2018 اليوم الأربعاء، الذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البنك يسير وفق خطة من أجل لتحقيق هذا الهدف الذى يسهم فى تعميق الصناعة المصرية وخلق صناعات تساعد على إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

نائب رئيس الرقابة المالية: التعديلات على قانون سوق المال الأكبر منذ 26 عاما

أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق رأس المال التى تمت الموافقة عليها – بالأمس - بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالى منذ أكثر من 26 عاما، وأن الهيئة لم تقبل بالإكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095 لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيد من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية ،

"السياحة": فيلم دعائى لمصر بمهرجان برلين السينمائى يستهدف 1.5مليون مشاهد



أعلنت هيئة تنشيط السياحة، برئاسة هشام الدميرى، عرض فيلم دعائى عن مصر خلال مهرجان برلين السينمائى، خلال الفترة 15 إلى 25 فبراير الجارى، على أكبر شاشتين للعرض بمساحة 28. 2 متر، لمدة 30 ثانية بإجمالى 330 مرة، طوال فترة المهرجان من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 مساءً بمعدل 30 مرة فى اليوم، ومن المتوقع أن يبلغ عدد مشاهدى المهرجان ومتابعيه ما يقرب من 1.5 مليون مشاهد. وقال رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مؤشر الحجوزات السياحية خلال صيف 2018 من السوق الألمانية مبشرة للغاية، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تولى اهتماماً كبيراً ببورصة برلين للسياحة ITB والتى تعد من أهم المعارض السياحية الخارجية، وأن الوزارة تعمل على تقديم مضمون مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أهمية لقاء شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين خلال المشاركة فى البورصة، لزيادة حجم التدفقات السياحية وتقديم كافة التسهيلات لتشجيعهم على زيادة رحلاتهم إلى المقصد المصرى السياحى.

وزارة النفط العراقية: مصر أصبحت سوقا واعدة للصناعات النفطية والغازية





أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن مصر أصبحت ذات ثقل على الساحة النفطية وسوق واعدة للصناعات النفطية والغازية، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة. وقال جهاد - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر للبترول (إيجيبس 2018)، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى - "إن إقامة مصر لـ(إيجيبس 2018) فى دورته الثانية يعزز من تواجدها على الساحة بأن تصبح محورا للقاءات الاقتصادية العامة فى المنطقة بالقطاعات المتعددة، كما أنها تعد فرصة للإطلاع على آخر المستجدات سواء البحوث النفطية والمعدات والآليات الحديثة لتطوير الصناعة فى العالم، مؤكدا حرص بلاده على المشاركة حيث تشارك العديد من الشركات العراقية فى قطاعات التصفية واستخراج الغاز والمعدات".

نائب رئيس البنك الأهلى: 13.4 مليار جنيه أرباح العام المالى 2016– 2017



كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، عن اعتماد الجمعية العمومية للبنك القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية (2016 – 2017 )،حيث بلغت الأرباح 13.4 مليار جنيه. وقال أبوالفتوح - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصرفه يعمل حاليا بالتعاون مع ثلاثة بنوك أخرى هى (مصر والقاهرة والبنك الزراعى) بالإضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة،على إصدار شهادة تأمينية جديدة ذات عوائد دورية لكافة فئات الشعب، خاصة ( العمالة اليومية والفلاحين .. وغيرهم ) وهم الفئات التى لم يكن لها ميزة تأمينية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى طالب الحكومة مؤخرا بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية.

"الإحصاء": 793 ألف سائح زاروا مصر ديسمبر الماضى بنسبة زيادة 43.9% أكدت الإحصائية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر من كافة دول العالم بلغ 793.5 ألف سائح خلال ديسمبر 2017، بزيادة قدرها سجلت 43.9 % مقارنة بـ ديسمبر 2016، أشارت إلى أن أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً بنسبة 33.8 %، يليها أوروبا الشرقية بنسبة 25.6 % ، الشرق الأوسط بنسبة 20.4 % ، أفريقيا بنسبة 7.1 % .

وأضافت" الإحصائية" أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون 7.6 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2017 ،مقابل 3.4 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 123.9 % وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة32.9 % ، يليها الشرق الأوسط بنسبة 22 % ، أوروبا الشرقية بنسبة 21.1 % ثم أفريقيا بنسبة 11.2 % وبالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 4.2 مليون ليلة .

أعلن محمد عبد الله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بامارات العربية المتحدة ورئيس القمة العالمية للحكومات عن موعد انعقاد الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات فى 17-19 فبراير المقبل، وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وفي ظل النجاح الكبير الذي حققته الدورة السادسة من القمة، تقدم القرقاوي بالشكر إلى القيادة متمثلة فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد القرقاوى بأن "الدورة القادمة للقمة ستشهد تغييرات أكبر باتجاه ترسيخ شراكات وتحالفات دولية لتطوير عمل الحكومات"، لافتاً إلى أن "القمة العالمية للحكومات 2018 شهدت أكبر عدد من توقيع الاتفاقيات الدولية والمنتديات التخصصية في مجالات استشراف وبناء المستقبل".