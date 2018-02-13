وزير الدفاع اللبنانى بـ"ON Live": لبنان لن ترضى أن تتحول القدس عاصمة لإسرائيل





كتب محمد شرقاوى

قال وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، إن لبنان حقق انجاز كبير فى الوصول إلى الديمقراطية، مضيفا أن لبنان يجب أن تكون فى طليعة النضال الديمقراطى وتقديم الحلول، مؤكدا أن الحدود الفلسطينية والسورية واللبنانية معترف بها منذ تاريخ طويل، ولبنان لديه القدرة على تحقيق وحدة المشرق وتحرير فلسطين.

وأضاف وزير الدفاع خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه "نقطة تماس" المذاع على قناة ON Live، أن الحدود اللبنانية محدودة منذ عام 1917 ومعترف بها وقفا للمعاهدات الدولية، ولن ترضى لبنان ببناء الجدار الإسرائيلى على الحدود داخل الأراضى اللبنانية،وإسرائيل لم تتعد على الأراضى اللبنانية وما يحدث حاليا مجرد استفزازات فقط و لم يتم إعتداء مسلح على إسرائيل عبر الحدود الجنوبية منذ 12 عام، وإسرائيل لديها رغبة دائمة فى الاستيلاء على الموارد اللبنانية.

وأوضح وزير الدفاع أن لبنان لن ترضى أن تتحول القدس عاصمة للكيان الغاصب للأرض والتاريخ، مشيرا إلى أن جميع أطياف الشعب تدعم استقرار كافة المؤسسات فى لبنان، وكل حروب المنطقة العربية استفادت منها إسرائيل.

وتابع الصراف: "أن لبنان استطاع تحقيق أكبر انتصار على الإرهاب و الأفكار المتطرفة، مضيفا أن أهمية لبنان تتمثل فى موقعه الاستراتيجى وتقديم حلول لجميع الأزمات، ولبنان تمكن من تطبيق المعايير الديمقراطية وحقق تقدما فى مجال التعليم، مضيفا أن السياسة ليست تجارة أو استثمار ولكنها قدر الشعوب، مطالبا من العرب الاتحاد والانفتاح وتحديد الأولويات".