وزير الدفاع التونسى يلتقى الأمين التنفيذى لمنظمة معاهدة حظر التجارب النووية

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التقى وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى، أمس الإثنين فى مقر الوزارة ، بالأمين التنفيذى لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو.

وأشاد الزبيدى - وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع - بدعم هذه المنظمة للمركز الوطنى التونسى للبيانات من خلال توفير المساعدات الفنية واللوجستية ، منوها بدورها فى إشاعة قيم الأمن والسلم فى العالم.



من جهته ، عبر الأمين التنفيذى لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عن ارتياحه لاحتضان تونس للمرة الثانية ورشة العمل الإقليمية والدورة التكوينية ، مشيدا بالقدرات والخبرات التونسية فى مجال تكنولوجيا الرصد وثراء تجربتها فى المجال.



يذكر أن المركز الوطنى لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد نظم اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ورشة تهدف "إلى تطوير الكفاءات التقنية التونسية والإفريقية فى المجالات المتعلقة بالترددات تحت الصوتية ، إضافة إلى مساعدة الشركاء الأفارقة على التمكن من الوسائل والمعطيات والبرامج المعلوماتية اللازمة فى مجال مراقبة التجارب النووية".



وكانت تونس قد صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ سنة 2004 ، كما وقعت الحكومة التونسية سنة 2013 على اتفاقية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية لإنشاء محطة لرصد الزلازل ومحطة للترددات دون السمعية.