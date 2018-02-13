وزيرة التخطيط مهنئة "اليوم السابع" بعيدها العاشر: حققت نجاحا يدعو للفخر





كتب : مصطفى عبد التواب

أرسلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تهنئة خاصة لـ"اليوم السابع" بمناسبة عيده العاشر جاء فيها "يسعدنى أن أرسل لكم خالص التهنئة بمناسبة العيد العاشر لمؤسسة اليوم السابع، والتى حققت نجاحاً وانتشاراً يدعونا جميعاً للفخر بها، والاعتزاز بالمستوى الراقى الذى وصلت إليه، وتبوأها مكانة متميزة" .

وتابعت: أتقدم بالتهنئة والشكر لجميع العاملين بالمؤسسة على المصداقية والجهد المبذول مع خالص تمنياتى باستمرار النجاح والتألق إن شاء الله".