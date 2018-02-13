وزيرة التخطيط مهنئة "اليوم السابع" بعيدها العاشر: حققت نجاحا يدعو للفخر

وزيرة التخطيط مهنئة "اليوم السابع" بعيدها العاشر: حققت نجاحا يدعو للفخرالثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:40 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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أرسلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تهنئة خاصة لـ"اليوم السابع" بمناسبة عيده العاشر جاء فيها "يسعدنى أن أرسل لكم خالص التهنئة بمناسبة العيد العاشر لمؤسسة اليوم السابع، والتى حققت نجاحاً وانتشاراً يدعونا جميعاً للفخر بها، والاعتزاز بالمستوى الراقى الذى وصلت إليه، وتبوأها مكانة متميزة" .
وتابعت: أتقدم بالتهنئة والشكر لجميع العاملين بالمؤسسة على المصداقية والجهد المبذول مع خالص تمنياتى باستمرار النجاح والتألق إن شاء الله".
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
وزيرات مصر
يا وزيراتك يا مصر.. حاجة مشرفة وترفع الرأس.. فخورين بيكم والله