ورشة عمل للتدريب على المنسوجات السيناوية فى الكويت

كتب مدحت وهبة

بدأت اليوم في الكويت ورشة العمل الأولى للتدريب على منسوجات شمال سيناء والتي أقيمت على هامش معرض الحرف اليدوية التراثية المصرية الذي افتتحه السفير المصري بالكويت ويستمر خمسة أيام.

وخلال الورشة، قامت المدربة من جمعية للأسر المنتجة بشمال سيناء بتدريب عدد ٢٥ سيدة من مختلف أطياف المجتمع الكويتى والجاليات الأجنبية حيث تلقين دروسا تطبيقية على كيفية التطريز السيناوى.

وفى نفس السياق يعقد غدا ورشة عمل أخرى للتدريب على منسوجات التللى تقدمها مدربة من جمعية الأسر المنتجة بسوهاج لعدد ٣٠ سيدة كويتية.

جدير بالذكر أن معرض المنتجات اليدوية التراثية يضم منتجات محلية متميزة للأسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن وتشتمل على المفروشات والملابس المطرزة يدويا ، خاصة من سيناء والصعيد و أيضاً السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والمشغولات الفنية ومشغولات الألباستر والنحاس والصدف والخوص والبامبو ومنتجات الزجاج، والخشب الطبيعي بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعربت في تصريحات سابقة عن اعتزازها بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة وشكرها لدورها فى تسويق المنتجات التراثية المصرية، مؤكدة أن ذلك يعد انطلاقا للمنتج اليدوى المصرى فى عدد من الأسواق الخارجية ومنافسته فى هذه الأسواق بأسعار اقتصادية تناسب كافة الدخول حيث تتميز بالجودة والطابع المصرى الخالص.

و قد أوضحت والى أن الوزارة تقدم عدة خدمات إلى المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة من ذلك تدريبهم بالمهارات الاساسية اللازمة للمشروع لتحسين المنتج ليصبح قادراً على المنافسة، وكذلك خدمات تدريبية بمراكز إعداد الاسر المنتجة ومراكز التكوين المهنى؛ بالإضافة الى منح قروض عينية كالمعدات والخامات والتصميمات لتشغيل المشروع وقروض نقدية لمواجهة نفقات التشغيل وخدمات فنية وتوجيهية من خلال مركز التصميم والنماذج لتزويد المستفيدين بالتصميمات المبتكرة لتحسين الاداء وتلبية احتياجات السوق ثم تكتمل الخدمات المقدمة بمعاونة المستفيدين فى تسويق المنتجات عن طريق اقامة المعرض الدائمة والموسمية.

جدير بالذكر إن وزارة التضامن الاجتماعى تنظم معارض للأسر المنتجة طوال العام كان آخرها معرض ديارنا فى أرض المعارض بمدينة نصر ديسمبر الماضى والذى حقق ايرادات قاربت ٨ ملايين جنيه ومعرض ديارنا الأقصر الذى اختتم منذ عدة أيام وحقق ايرادات تجاوزت ٨٠٠ ألف جنيه فضلا عن إقامة معرض خلال الايام المقبلة في أسوان .

ويستفيد من مشروعات الأسر المنتجة حوالي ٣ ملايين أسرة من النساء والشباب داخل الأسرة المنتجة في كافة المحافظات المصرية مما يزيد العائد والدخل على هذه الأسر.