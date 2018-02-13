ننشر صور اعتقال رئيس جواتيمالا الأسبق بتهمة الفساد





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

بعد أن أعلنت النيابة العامة فى جواتيمالا اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس الأسبق ألفارو كولوم بتهمة الفساد،نشرت وكالة رويترز للأنباء صور اعتقال الرئيس السابق، وأوضحت الصور اقتياد قوات الأمن الرئيس الأسبق للتحقيق معه.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن كولوم تولى الحكم فى الفترة من عام 2008 إلى عام 2012.

وصرح جوان فرانسيسكو ساندوفال المدعى الخاص فى قضية شراء الحافلات العامة بأنه تم إلقاء القبض أيضًا على وزراء المالية والداخلية فى عهد كولوم.



اعتقال الرئيس الأسبق لجواتيمالا ألفارو كولوم



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