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ننشر صور اعتقال رئيس جواتيمالا الأسبق بتهمة الفساد

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 11:03 م
ننشر صور اعتقال رئيس جواتيمالا الأسبق بتهمة الفساد اعتقال الرئيس الأسبق ألفارو كولوم


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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بعد أن أعلنت النيابة العامة فى جواتيمالا اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس الأسبق ألفارو كولوم بتهمة الفساد،نشرت وكالة رويترز للأنباء صور اعتقال الرئيس السابق، وأوضحت الصور اقتياد قوات الأمن الرئيس الأسبق للتحقيق معه.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن كولوم تولى الحكم فى الفترة من عام 2008 إلى عام 2012.

وصرح جوان فرانسيسكو ساندوفال المدعى الخاص فى قضية شراء الحافلات العامة بأنه تم إلقاء القبض أيضًا على وزراء المالية والداخلية فى عهد كولوم. 

اعتقال الرئيس الأسبق لجواتيمالا ألفارو كولوم
اعتقال الرئيس الأسبق لجواتيمالا ألفارو كولوم

 

صحفيون حول الرئيس الأسبق
صحفيون حول الرئيس الأسبق

 

قوات الشرطة فى جواتيمالا تعتقل الرئيس الأسبق
قوات الشرطة فى جواتيمالا تعتقل الرئيس الأسبق

 


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اعتقال رئيس جواتيمالا الأسبق بتهمة الفساد

ألفارو كولوم

اعتقال

جواتيمالا



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