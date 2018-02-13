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نتنياهو بعد توجيه اتهامات له بالرشوة: مستمر فى منصبى

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:35 م
نتنياهو بعد توجيه اتهامات له بالرشوة: مستمر فى منصبى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


أ ش أ
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، بالاستمرار فى قيادة إسرائيل بعدما أوصت الشرطة النائب العام بتوجيه اتهامات له بالرشوة فى تحقيقين جنائيين.

ونفى نتنياهو- فى خطاب تلفزيوني- القيام بأى مخالفات وقال "سأواصل قيادة إسرائيل بمسؤولية وبإخلاص".

 


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إسرائيل

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