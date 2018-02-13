نائب قائد"مكافحة الإرهاب بالعراق" مهنئا اليوم السابع: دعمت جيشنا فى حربه ضد الإرهاب

نائب قائد"مكافحة الإرهاب بالعراق" مهنئا اليوم السابع: دعمت جيشنا فى حربه ضد الإرهابالثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:09 م
الفريق عبد الوهاب الساعدي
كتب - أحمد جمعة
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تقدم الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى، نائب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بالتهنئة لـ"اليوم السابع" على ذكرى انطلاقه العاشرة.
وقال الفريق عبد الوهاب الساعدى فى رسالة لـ"اليوم السابع" من محاور القتال "كل عام وأنتم بألف خير وجميع كادر الْيَوْمَ السابع وهى مرآة الحقيقة آزرتم القوات المسلحة العراقية فى حربها ضد الإرهاب حفظ الله مصر وشعبها الكريم وكل التقدم والازدهار لـ"اليوم السابع".
وتحتفل مؤسسة "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء بالذكرى العاشرة لانطلاقتها قدمت خلالها رسالة إعلامية للقارئ المصرى والعربى بكل مهنية وشفافية ووضوح.
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