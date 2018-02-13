video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مفتى روسيا يدرج زيارة القدس والمسجد الأقصى ضمن موسم الحج لمسلمى بلاده

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:01 م
مفتى روسيا يدرج زيارة القدس والمسجد الأقصى ضمن موسم الحج لمسلمى بلاده القدس


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الشيخ راوى عين الدين رئيس مجلس مفتى روسيا والإدارة الروحية لمسلمى روسيا، اليوم الثلاثاء أن الإدارة قررت أن يشمل برنامج الحج زيارة مدينة القدس،إسوة بزيارة الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة المنورة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن عين الدين، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ومسئولى الإفتاء فى مناطق روسيا فى موسكو اليوم: قوله إن " برنامج الحج سيشمل زيارة القدس أسوة بزيارات الحجاج إلى مقدساتنا فى مكة والمدينة المنورة وسوف يسعد مسلمو روسيا بزيارة المسجد الأقصى فى القدس " .


وكان د. محمـود صـدقى الهبـاش قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية قد دعا مسلمى روسيا إلى زيارة القدس الشريف لتقديم الدعم للفلسطينيين " .


وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن يوم السادس من ديسمبر 2017،اعترافه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل،وكلف وزارة الخارجية بالعمل على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، مما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبى والرسمى ،ورفض استمرار الإدارة الأمريكية فى الإشراف على عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية .


يذكر أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربى قدمته مصر فى مجلس الأمن للحفاظ على وضعية القدس القانونية ورفض إقامة بعثات دبلوماسية للدول فى المدينة،بينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربى بأغلبية 128 دولة،مقابل رفض 9 دول على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل،وامتناع 35 دولة عن التصويت .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اسرائيل تتهم "مقربين" من الحكومة التركية بمساعدة حركة حماس

إسرائيل تمنح أعلى جائزة أدبية للروائى المعارض "دافيد جروسمان"

فلسطينيون يهاجمون جنديين إسرائيليين دخلا مدينة جنين عن طريق الخطأ

وزير الدفاع اللبنانى بـ"ON Live": لبنان لن ترضى أن تتحول القدس عاصمة لإسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يهدم منشأة تجارية فى بلدة العيسوية بالقدس

القدس

الحج

المسجد الأقصى

أخبار عربية



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة