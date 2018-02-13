مفتى روسيا يدرج زيارة القدس والمسجد الأقصى ضمن موسم الحج لمسلمى بلاده

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أكد الشيخ راوى عين الدين رئيس مجلس مفتى روسيا والإدارة الروحية لمسلمى روسيا، اليوم الثلاثاء أن الإدارة قررت أن يشمل برنامج الحج زيارة مدينة القدس،إسوة بزيارة الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة المنورة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن عين الدين، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ومسئولى الإفتاء فى مناطق روسيا فى موسكو اليوم: قوله إن " برنامج الحج سيشمل زيارة القدس أسوة بزيارات الحجاج إلى مقدساتنا فى مكة والمدينة المنورة وسوف يسعد مسلمو روسيا بزيارة المسجد الأقصى فى القدس " .



وكان د. محمـود صـدقى الهبـاش قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية قد دعا مسلمى روسيا إلى زيارة القدس الشريف لتقديم الدعم للفلسطينيين " .



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن يوم السادس من ديسمبر 2017،اعترافه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل،وكلف وزارة الخارجية بالعمل على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، مما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبى والرسمى ،ورفض استمرار الإدارة الأمريكية فى الإشراف على عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية .



يذكر أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربى قدمته مصر فى مجلس الأمن للحفاظ على وضعية القدس القانونية ورفض إقامة بعثات دبلوماسية للدول فى المدينة،بينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربى بأغلبية 128 دولة،مقابل رفض 9 دول على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل،وامتناع 35 دولة عن التصويت .