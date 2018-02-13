مصرع عامل صينى سقط من أعلى مصنع أسمنت فى بنى سويف

جثة- أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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لقى صينى مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطه من أعلى أحد مصانع الأسمنت بشرق النيل بمحافظة بنى سويف.
وقامت سيارة إسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف بنقل جثة هامدة لصينى الجنسية ويدعى " ت.ش33 سنة " ، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى بعد سقوطه من أعلى مدخنة أحد مصانع الأسمنت بشرق النيل، وتم إيداعه بمشرحة المستشفى.
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